Тони Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» ещё на год

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что останется в Мадриде ещё минимум на один год. Переговоры клуба с бывшим игроком сборной Германии находятся на финальной стадии.

«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск!» — цитирует Крооса AS.

Ранее Кроос неоднократно заявлял о намерении остаться в «Реале», но только в том случае, если он будет уверен, что сохранит статус основного игрока в команде Карло Анчелотти.

Несмотря на то что «сливочные» активно работают над потенциальным трансфером звезды дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, Анчелотти хочет сохранить в обойме опытных Крооса и Луку Модрича.