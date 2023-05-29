Тони Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» ещё на год
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что останется в Мадриде ещё минимум на один год. Переговоры клуба с бывшим игроком сборной Германии находятся на финальной стадии.
«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск!» — цитирует Крооса AS.
Ранее Кроос неоднократно заявлял о намерении остаться в «Реале», но только в том случае, если он будет уверен, что сохранит статус основного игрока в команде Карло Анчелотти.
Несмотря на то что «сливочные» активно работают над потенциальным трансфером звезды дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, Анчелотти хочет сохранить в обойме опытных Крооса и Луку Модрича.
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