Борис Игнатьев — о Дзюбе: игрок такого функционала крайне необходим

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Артём Дзюба и Дмитрий Баринов продлили контракты с «Локомотивом».
«Дзюба – один из лучших нападающих РПЛ? Он решает задачи. Я бы не сказал, что он играет блестяще, но всё то, что от него требуется, он выполняет. «Локо» справедливо переподписал с ним контракт, потому что игрок такого функционала крайне необходим.
Не жалко, что Баринов не уехал в Турцию? Наоборот, он крайне нужен команде. Если бы им интересовались команды из Италии или Испании, это было одно. А тут чемпионат Турции и «Бешикташ». Это то же самое, что РПЛ. Пусть он лучше нам доставляет радость своей игрой.
Смог бы тогда играть в Лиге чемпионов? Это было бы хорошо для него, а не для всего чемпионата России. Он выбрал такую судьбу, нам с вами от этого не лучше. Мог бы уехать на Кипр и играть в Лиге чемпионов. А толку?» – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
- 29 мая 2023
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