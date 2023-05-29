Коновалов: «Локомотив» ярче всех проводит концовку сезона. Команда сейчас на подъёме

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на домашнем стадионе уступило «Локомотиву» со счётом 2:4.

«Очень интересной получилась встреча московских команд. Железнодорожники сейчас на подъёме, а «Динамо» потеряло свою игру. Не могу сказать, что результат по делу, если исходить из игры, но он был более-менее ожидаем.

Результаты какой из команд РПЛ в последнее время меня удивляют? «Локомотив» стоит особняком со своей игрой. Железнодорожники провели концовку чемпионата ярче всех. Они преподносили приятные сюрпризы чаще других. Даже лидеры, бывало, проигрывали», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» забил в 14 подряд матчах в РПЛ. Это лучшая серия железнодорожников за последние десять лет (с сентября 2013 года).