Жозе Моуринью: дважды подряд выйти в финал еврокубка под силу только великим клубам

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы, в котором римляне сразятся за трофей с «Севильей» 31 мая.

«Рим — это футбольный город, тут ощущаешь чувство принадлежности к чему-то великому. Я не думаю о том, что было раньше, прошлое — это прошлое. Моя философия и мой секрет — смотреть в будущее. Этот финал — новый финал. Я больше не думаю о личных достижениях, на данном этапе своей карьеры я думаю о том, что могу сделать подарок болельщикам «Ромы».

Люди, вероятно, думают, что я старше, чем есть на самом деле, потому что я уже давно в футболе и ещё из-за моих седых волос. Но я недостаточно стар, чтобы замкнуть круг. Вам ещё долго предстоит видеть меня.

Я не думаю, что есть какие-то особые секреты успеха. В футболе, как и во всём остальном, важнее всего человеческие отношения. То же самое я говорю и своим игрокам – всегда нужно выкладываться без остатка. По этой причине болельщики «Ромы» уважают нас и очень поддерживают. Мы каждый день усердно работаем, чтобы войти в историю. Дважды подряд выйти в финал еврокубка под силу только великим клубам, и даже им нечасто удаётся добиться успеха… Что ж, для нас очень важно выиграть», – приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.