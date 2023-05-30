«Реал» работает над подписанием форварда «Эспаньола» Хоселу

33-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу может перейти в мадридский «Реал» в предстоящее трансферное окно, сообщает Relevo.

По информации источника, форвард близок к переходу в мадридский клуб: в контракте «Эспаньола» с нападающим есть пункт о возможности смены команды в случае её вылета в Сегунду.

Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. «Реал» рассматривает Хоселу в качестве замены Мариано Диасу, который почти наверняка покинет команду предстоящим летом.

Хоселу выступал за «Реал» на протяжении трёх лет (с 2009 по 2012 год). В текущем сезоне на счету форварда 38 матчей за «Эспаньол» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Хоселу забивает гол с 11-метровой отметки в ворота «Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт нападающего с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.