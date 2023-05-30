Тухель переговорил с Райсом по поводу перехода в «Баварию»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель переговорил с капитаном лондонского «Вест Хэма» Декланом Райсом на тему возможного перехода полузащитника в немецкий клуб, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что Райс возглавляет список желаемых приобретений мюнхенцев, так как «Бавария» хочет подписать нового центрального полузащитника. Ожидается, что немецкий клуб активнее включится в переговоры, так как предложение «Вест Хэму» по Райсу также может сделать лондонский «Арсенал».
«Бавария» выиграла Бундеслигу сезона-2022/2023 в 11-й раз подряд, однако набрала наименьшее количество очков за 12 последних сезонов. В воскресенье, 27 мая, были уволены председатель правления Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.
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