Арбитр Федотов считает, что «Зенит» забил «Сочи» с неверно назначенного штрафного

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу бригады главного арбитра Рафаэля Шафеева на матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

«На 49-й минуте Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом. Футболист «Сочи» ничего не делал — он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Зенит» избежал поражения на стадионе «Фишт» благодаря голу Густаво Мантуана, который отличился на 50-й минуте. На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.