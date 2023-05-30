Коновалов: «Факелу» по силам отнять очки у «Зенита» и окончательно обойти «Крылья Советов»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов предположил, чем завершится борьба за 12-е место в чемпионате России между «Крыльями Советов» и «Факелом».

«Сейчас «Факел» воспрял духом, пришёл новый главный тренер, и команда находится на позитиве. Она обыгрывает конкурентов, добивается необходимого результата. А у «Крыльев Советов» с результатами не очень. Они концовку чемпионата провели плохо. Поэтому больше шансов на победу у «Факела». Они могут отнять очки у «Зенита». Один раз у них уже получилось это сделать. Почему бы второй раз это не сделать?

Какие шансы у «Крыльев» набрать очки в игре со «Спартаком»? Красно-белые будут очень мотивированы, в отличие от того же «Зенита», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 12-я строчка в таблице Российской Премьер-Лиги позволяет команде сохранить прописку в высшем дивизионе. Команды, занявшие 13-е и 14-е место, примут участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Перед последним туром «Факел» занимает 12-е место, набрав 30 очков. Воронежцы опережают «Крылья Советов» на одно очко. Отрыв «Факела» от «Пари Нижний Новгород» — три очка.

Игры заключительного тура чемпионата России состоятся в субботу, 3 июня. Начало всех матчей – в 17:00 мск.