Коновалов: «Факелу» по силам отнять очки у «Зенита» и окончательно обойти «Крылья Советов»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов предположил, чем завершится борьба за 12-е место в чемпионате России между «Крыльями Советов» и «Факелом».
«Сейчас «Факел» воспрял духом, пришёл новый главный тренер, и команда находится на позитиве. Она обыгрывает конкурентов, добивается необходимого результата. А у «Крыльев Советов» с результатами не очень. Они концовку чемпионата провели плохо. Поэтому больше шансов на победу у «Факела». Они могут отнять очки у «Зенита». Один раз у них уже получилось это сделать. Почему бы второй раз это не сделать?
Какие шансы у «Крыльев» набрать очки в игре со «Спартаком»? Красно-белые будут очень мотивированы, в отличие от того же «Зенита», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 12-я строчка в таблице Российской Премьер-Лиги позволяет команде сохранить прописку в высшем дивизионе. Команды, занявшие 13-е и 14-е место, примут участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
Перед последним туром «Факел» занимает 12-е место, набрав 30 очков. Воронежцы опережают «Крылья Советов» на одно очко. Отрыв «Факела» от «Пари Нижний Новгород» — три очка.
Игры заключительного тура чемпионата России состоятся в субботу, 3 июня. Начало всех матчей – в 17:00 мск.
- 30 мая 2023
-
01:06
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:27
-
00:27
-
00:20
-
00:07
- 29 мая 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:24