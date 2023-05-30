Арбитр Федотов объяснил, почему судья верно удалил игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА (0:0) Кирилла Левникова удалить защитника южан Вячеслава Литвинова.

«Почему-то удаление Литвинова спровоцировало людей на дискуссию. Даже тем, кто освещает судейство, решение не понравилось. Но на зимних сборах департамент определился, что за такие нарушения надо показывать красную карточку. Нога высоко, шипы открыты, к тому же движение встречное — Литвинов атаковал соперника спереди. Это всегда опасно, и неважно, что нога футболиста ЦСКА была приподнята. Литвинов, конечно, начал сгибать ногу, когда понял, что влетел в соперника, но в момент контакта она была прямой», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» играл на своём поле с ЦСКА, завершился нулевой ничьей. С 57-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Вячеслава Литвинова за грубый фол против Саши Зделара. Изначально Левников показал защитнику «Краснодара» жёлтую карточку, но после просмотра повторов эпизода изменил решение.