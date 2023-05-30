Защитник «Астон Виллы» рассказал, как отнесётся к усилению команды

Защитник бирмингемской «Астон Виллы» Тайрон Мингз прокомментировал возможное усиление команды перед стартом сезона-2023/2024.
«Я не думаю, что активность команды во время трансферного периода является угрозой. Футболисты здесь хотят играть на самом высоком уровне, и вместе с этим приходит конкуренция за места.
Не думаю, что мы сможем пройти следующий сезон, с тем количеством игр, которые предстоит сыграть, без сильного состава. Не думаю, что это что-то, что может угрожать. Это будет заставлять всех работать лучше.
Следующий шаг — это совмещение игры в еврокубке и в английской Премьер-лиге. Этот шаг будет сложным сам по себе, учитывая необходимость переездов и уровень ожиданий.
Но каждый раз, когда ты выходишь на поле за этот клуб, что-то становится другим. Я не думаю, что когда-либо у меня здесь были периоды спокойствия. Думаю, клуб от недели к неделе меняется как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Мингза Express and Star.
Напомним, «Астон Вилла» заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2022/2023 и сыграет в Лиге конференций в будущем сезоне.
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