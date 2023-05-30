В «ПСЖ» считают провокацией решение Неймара пропустить чемпионский матч клуба в Лиге 1

«ПСЖ» остался недоволен решением нападающего Неймара пропустить чемпионский матч команды в чемпионате Франции, сообщает Goal со ссылкой на L'Equipe.
Ранее сообщалось, что Неймар решил не ехать с командой на матч Лиги 1 со «Страсбургом» (1:1), в котором команда оформила чемпионство, а вместо этого посетил показательное мероприятие Формулы-1 в Монако. В клубе восприняли поведение игрока как провокацию.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
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