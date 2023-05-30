Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может снова поработать под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает El Nacional, испанский специалист знает о желании футболиста покинуть «Баварию» и хочет пригласить его в свою команду.
«Барселона», также претендующая на немца, находится в невыгодном положении из-за того, что она не может позволить себе платить 28-летнему игроку столько, сколько «горожане», а у Киммиха к тому же очень хорошие отношения с Гвардиолой.
В текущем сезоне игрок провёл 33 игры в Бундеслиге и забил пять голов. Напомним, 27 мая завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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