Тен Хаг высказался о будущем Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда.
«Он уже показал в прошлом, что способен забивать голы. Но не я буду решать, вернётся ли он на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага The Times.
Напомним, в 2022 году Гринвуд был обвинён в изнасиловании и избиении, в 2023 году с него сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. Футболист отстранён от тренировок с командой до его завершения.
Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место. Также подопечные тен Хага вышли в финал Кубка Англии, в котором сыграют с «Манчестер Сити» 3 июня.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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