Грэм Поттер может возглавить «Кристал Пэлас», специалист готов к работе в команде

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Кристал Пэлас».
Как сообщает Footmercato, стороны ведут переговоры. Сам специалист готов возглавить команду АПЛ.
В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» финишировал в АПЛ на 11-м месте.
Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, что впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
«Кристал Пэлас» занял 11-ю строчку в чемпионате Англии, набрав 45 очков.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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