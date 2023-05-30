Грэм Поттер может возглавить «Кристал Пэлас», специалист готов к работе в команде

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Кристал Пэлас».

Как сообщает Footmercato, стороны ведут переговоры. Сам специалист готов возглавить команду АПЛ.

В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» финишировал в АПЛ на 11-м месте.

Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, что впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

«Кристал Пэлас» занял 11-ю строчку в чемпионате Англии, набрав 45 очков.

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Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: