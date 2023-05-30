Президент Польши по ошибке поздравил фаната «Бешикташа» с победой на выборах в Турции
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Президент Польши Анджей Дуда, поздравивший Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, в своём сообщении прикрепил ссылку, которая не имеет отношения к самому президенту.
Президент Польши перепутал имя пользователя, указав страницу не главы Турции, а болельщика футбольного клуба «Бешикташ». Также стоит отметить, что аналогичное поздравление Дуды на турецком языке содержало правильную ссылку на официальный аккаунт Эрдогана.
Поздравление с неправильной ссылкой было удалено через полчаса. Позже сообщение было вновь опубликовано, но уже с правильной ссылкой.
«Бешикташ» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. В активе команды 74 очка, набранные в 34 играх.
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