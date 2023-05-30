В «Реале» полагают, что Бензема всерьёз рассматривает вариант покинуть клуб

В «Реале» считают, что нападающий Карим Бензема всерьёз рассматривает вариант ухода из мадридского клуба этим летом, сообщает Relevo.

«Реал» не будет препятствовать уходу Бензема, учитывая, что обладатель «Золотого мяча» 2022 года продолжит карьеру не в европейском чемпионате.

Также существует вероятность, что футболист проведет ещё один сезон в «Реале» и присоединится к клубу из Саудовской Аравии в 2024 году.

Ранее стало известно, что 35-летний французский форвард получил предложение из Саудовской Аравии, где ему предложен контракт на € 200 млн.

Бензема выступает за сливочных с 2009 года. Бензема в текущем сезоне чемпионата Испании провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.