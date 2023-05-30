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Лионель Месси хочет принять решение о своём будущем в ближайшие дни — Фабрицио Романо

Лионель Месси хочет принять решение о своём будущем в ближайшие дни — Фабрицио Романо
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет определиться со своим будущим в ближайшие дни, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, это не значит, что Месии в ближайшие дни объявит о своё будущем, однако аргентинский нападающий хочет определиться со следующим клубом как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Месси вероятнее всего покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что у аргентинского форварда есть предложения от «Барселоны», «Аль-Хиляля» и одного из клубов АПЛ.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. В 39 сыгранных матчах за парижан во всех турнирах аргентинец забил 20 голов и сделал 20 результативных передач. В составе «ПСЖ» Месси стал чемпионом Франции.

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