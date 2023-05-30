Сёмин: противостоянию «Спартака» и «Зенита» уделяют много внимания, оно того не стоит
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о соперничестве «Зенита» и «Спартака».
«Сможет ли «Спартак» в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство? Их противостоянию уделяют слишком много внимания, оно того не стоит. Будущее я предсказывать не умею. Посмотрим», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» оформил досрочное чемпионство именно в матче со «Спартаком».
«Спартак» ведёт борьбу за серебряные медали чемпионата России. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 54 очка. На втором месте находится ЦСКА, набрав 55 очков. В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 3 июня.
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