Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о жизни в Чечне

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия ответил на вопрос о жизни в Чечне. В частности, голкипер рассказал, что не столкнулся в Чеченской Республике ни с одной ситуацией, которая хоть как-то удивила.

«В Чечне ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень всё по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чём не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и всё.

Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли. Но всё это больше информационный шум. Благо я никогда не слушал эту информацию. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Вот как жил – так и живу», — приводит слова Шелии Metaratings.

Шелия выступает за «Ахмат» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола и восемь раз отстоял на ноль.