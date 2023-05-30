Российский футболист в Бангладеш: я играл против Бентанкура. Мной интересовалась «Малага»

Экс-футболист ЦСКА Алан Короев поделился воспоминаниями от игры на юношеских турнирах в составе московской команды.

«Против кого играл на юношеских турнирах, когда был в ЦСКА? Да много кто был, сейчас уже не вспомню. Понимаю, говорим про Россию, но мне сейчас почему-то вспоминается турнир в Милане, где играл я против Родриго Бентанкура, он сейчас в «Тоттенхэме».

Как-то после турнира в Северной Ирландии мной якобы интересовалась «Малага», хотели к себе забрать. Но дальше разговоров это не ушло – по крайней мере со мной это никто не обсуждал», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Алан Короев — воспитанник ЦСКА, также выступал в составе «Краснодар-2». Сейчас российский футболист играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш.