Роман Орещук: с Карпиным «Ростов» прыгнул на две-три головы выше

Бывший нападающий ЦСКА и экс спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук высказался об успехах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Как завершится борьба за второе место? Здесь очень интересно, тяжело угадать. ЦСКА и «Ростов» играют между собой, а «Спартак» играет с «Крыльями», которым нужна только победа.

Мог ли я в начале сезона ожидать, что «Ростов» поднимется так высоко? Нет. Конечно, перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним «Ростов» прыгнул на две-три головы выше, с этими молодыми ребятами. У него в команде хорошие, перспективные пацаны. Ещё год — и «Ростов» замахнется на более серьёзные места. А если ещё вернутся легионеры, которые ушли, тогда это будет боевая единица, которая может и за чемпионство побороться», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.