Роман Орещук: с Карпиным «Ростов» прыгнул на две-три головы выше

Бывший нападающий ЦСКА и экс спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук высказался об успехах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.
«Как завершится борьба за второе место? Здесь очень интересно, тяжело угадать. ЦСКА и «Ростов» играют между собой, а «Спартак» играет с «Крыльями», которым нужна только победа.
Мог ли я в начале сезона ожидать, что «Ростов» поднимется так высоко? Нет. Конечно, перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним «Ростов» прыгнул на две-три головы выше, с этими молодыми ребятами. У него в команде хорошие, перспективные пацаны. Ещё год — и «Ростов» замахнется на более серьёзные места. А если ещё вернутся легионеры, которые ушли, тогда это будет боевая единица, которая может и за чемпионство побороться», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
- 30 мая 2023
-
10:21
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:47
-
09:39
-
09:38
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:13
-
08:00
-
07:52
-
04:56
-
04:24
-
04:07
-
04:05
-
03:41
-
03:34
-
03:25