Вячеслав Мельников: «Зенит» боролся бы за первое место в РПЛ и без бразильцев

Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников, чемпион СССР 1984 года ответил на вопрос о том, смог ли бы санкт-петербургский клуб бороться за чемпионство в РПЛ без бразильцев.

«Боролся бы за первое место сто процентов. Только того преимущества, которое у «Зенита» сейчас есть над конкурентами, не было было. Всё же бразильцы играют в команде основную роль. С одной стороны, это хорошо, с другой, люди, которые когда-то были кандидатами в сборную России — это Ерохин, Круговой, Мостовой — «сдали» в «Зените». Трудно поддерживать игровой тонус, быть конкурентоспособными, если сидишь на лавке и только тренируешься. Игровая практика никами тренировками не замещается.

У него сейчас два состава: один — основной, другой — вспомогательный. Если бы те люди, которые сейчас в резерве, играли постоянно, у них и стабильность, и тонус появились бы. Они вышли бы на свой уровень. Караваев, Чистяков, Круговой, Мостовой, Кузяев, Сергеев… это разве слабые футболисты? Они ничем не хуже тех, что собраны в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо». Но, поскольку они не всегда играют за «Зенит», то теряют квалификацию, не могут реализовать свой потенциал. Даже в матчах с «Оренбургом», «Сочи» команда испытывают сложности, если на поле нет всех сильнейших», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».