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Алдонин: «Ростов» сделал огромный шаг вперёд, команда очень здорово прошла чемпионат

Алдонин: «Ростов» сделал огромный шаг вперёд, команда очень здорово прошла чемпионат
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Для кого будет самым большим достижением попасть в тройку призёров? «Ростов» уже сделал огромный шаг вперёд. Карпин подтверждал, что не мог до чемпионата сказать, что попадёт в пятерку. Но команда очень здорово прошла и по результату, и по игре весь чемпионат. Для них это хорошо. И для ростовчан уже будет отлично просто то место, которое выше будет. А для ЦСКА и «Спартака» ниже третьей строчки опускаться нельзя», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Напомним, после 29 туров российского чемпионата «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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