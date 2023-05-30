«Это был неприятный разговор». Хёнесс — об увольнении Кана из «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о решении уволить Оливера Кана с поста генерального директора клуба, отметив, что разговор с ним вышел неприятным. При этом функционер отметил, что его двери всегда открыты для бывшего голкипера.

«Увольнение Кана? Это был неприятный разговор. Было ли ошибкой изначально приглашать Кана? Оглядываясь назад, вы можете так говорить. Оливер — высокоинтеллектуальный человек, с которым вам нравится общаться. Я очень разочарован, потому что думал, что он сможет справиться с этой работой благодаря своей индивидуальности, но вместо этого он окружил себя своими советниками.

Я очень уважаю этого человека, как игрок он многое сделал. Несмотря на то, что он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта.

Нам нужно спокойствие, а не та суматоха, которая царила в последнее время», — приводит слова Хёнесса Kicker.

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