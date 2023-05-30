Агент Дэвиса: в «Баварии» сейчас царит хаос, я не понимаю, с кем вести переговоры

Футбольный агент Недаль Хуосех, представляющий интересы защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, заявил, что не понимает, с кем вести переговоры о новом контракте канадца с клубом из-за хаоса, царящего в стане рекордмайстера.

«В «Баварии» сейчас царит хаос. Я не понимаю, что происходит и с кем мы должны разговаривать. Кажется, что в руководстве клуба слишком мало стабильности и уверенности. Может быть, будет лучше, если мы подождём до 2024 года и посмотрим, как будут развиваться события с клубом, прежде чем переходить к разговорам о новом контракте», — приводит слова Хуосеха Bild.

Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В 38 матчах за мюнхенцев в текущем сезоне 22-летний защитник забил три гола и сделал восемь результативных передач.

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