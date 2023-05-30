Тарковски — единственный полевой игрок, отыгравший все минуты в АПЛ в сезоне-2022/23

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски стал единственным полевым игроком, не только принявшим участие во всех 38 матчах сезона-2022/23 английской Премьер-лиги, но и отыгравшим каждый из них с первой по последнюю минуту.

30-летний английский защитник «Эвертона» в завершившемся сезоне забил один гол и отдал одну голевую передачу в 38 играх английской Премьер-лиги.

Никто из полевых игроков не провёл в АПЛ на поле больше минут, чем Джеймс. Суммарно он набрал 3420 минут игрового времени за сезон-2022/23 только в английской Премьер-лиге.

«Эвертон» завершил сезон на спасительной 17-й строчке турнирной таблице, избежав вылета в последнем, 38-м туре АПЛ. За мерсисайдский клуб Тарковски выступает с лета прошлого года. Ранее англичанин играл за «Бёрнли».