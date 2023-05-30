Тен Хаг — о сезоне-2022/23 для «Манчестер Юнайтед»: мы не удовлетворены. Можем быть лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об завершившемся сезоне-2022/23, по итогам которого манкунианцы заняли третье место.
«Удовлетворены ли мы этим сезоном? Нет. Мы должны играть лучше. У нас есть фундамент, есть база. Но надо прибавлять. В этом сезоне нам осталось провести ещё одну игру (финал Кубка Англии. — Прим. «Чемпионата»), и это отличная возможность сделать следующий большой шаг.
В сезоне-2023/24 мы должны повысить требования к себе, чтобы играть ещё лучше. Вы знаете, конкуренция в АПЛ очень жёсткая, наши соперники тоже прибавят. Поэтому мы должны сделать по крайней мере то же самое, но я не думаю, что и этого будет достаточно.
Нужно стать намного лучше. Мы хотим подняться выше и бороться за топ-2 в следующем сезоне. Поэтому мы должны требовать от себя большего и повышать свой уровень», — цитирует тен Хага Daily Mail.
- 30 мая 2023
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