Тренер «Ариса» Шпилевский: было бы неправильно сейчас поднимать вопрос о работе в «Динамо»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о слухах про свой возможный переход на работу в московское «Динамо», отметив, что ему приятен интерес со стороны спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.
«С Бувачем мы знакомы, общались не раз, в том числе во времена «Кайрата», когда ко мне возник предметный интерес. Взгляды на футбол у нас сходятся, и в перспективе я хотел бы поработать с Бувачем, но не сейчас. Мы стремительно развиваемся с «Арисом», выиграли чемпионство, идём в еврокубки. Было бы неправильно сейчас поднимать вопрос о переходе в «Динамо».
Да, Бувач наблюдал за нашей работой в «Арисе». Прозвучало, что сейчас «Динамо» требуется именно тот футбол и тот подход, которого мы придерживаемся. И энергетика тоже подходит. Плюс я русскоязычный. Приятно, что ценят!» — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
- 30 мая 2023
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