«Бавария» ведёт переговоры с Геррейру, ушедшим из «Боруссии»

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с португальским защитником Рафаэлом Геррейру, ушедшим из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, «Бавария» знала, что Геррейру покинет «Боруссию», и вела с ним переговоры уже несколько недель назад. Неизвестно, продолжится ли диалог с португальским футболистом после смены руководства мюнхенцев.
В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Боруссию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами. В составе «шмелей» Геррейру выступал с 2016 года. Его контракт с «Боруссией» истёк по окончании нынешнего сезона.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке:
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