«Монако» поздравил Александра Головина с днём рождения
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Футбольный клуб «Монако» в своём официальном «твиттере» опубликовал пост, в котором поздравил с днём рождения российского полузащитника команды Александра Головина.
Сегодня, 30 мая, футболисту монегасков и сборной России исполняется 27 лет.
Фото: «Твиттер» «Монако»
«Наш полузащитник сегодня празднует свой 27-й день рождения! С днём рождения, Голо!» — гласит поздравление клуба.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Зимой стало известно, что Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника монегасков в € 25 млн.
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