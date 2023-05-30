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Павар сообщил «Баварии» о намерении уйти. В игроке заинтересована «Барселона»

Павар сообщил «Баварии» о намерении уйти. В игроке заинтересована «Барселона»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар сообщил руководству клуба о своём намерении покинуть клуб. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, Павар не хочет продлевать свой контракт с «Баварией», который рассчитан до 2024 года, и желает уйти из клуба уже этим летом. В защитнике сборной Франции заинтересованы «Барселона» и ещё несколько топ-клубов.

27-летний защитник сыграл за «Баварию» 43 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Павар играет за мюнхенцев с 2019 года. В составе «Баварии» француз выиграл 10 трофеев, в том числе четыре чемпионата Германии и Лигу чемпионов.

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