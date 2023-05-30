Игнашевич — о «Балтике» в РПЛ: оставил бы состав без изменений, но будет сложно

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич признался, что не стал бы менять состав своей команды под Российскую Премьер-Лигу. Вместе с тем российский специалист понимает, что в высшем российском дивизионе «Балтике» будет непросто с теми игроками, которые выиграли Первую лигу.
«Наши футболисты заслужили повышение в классе. Я бы оставил всех и зашёл в РПЛ. Но нужно ещё понимать цели нашего клуба в РПЛ и отталкиваться от этого. Многое будет зависеть от направления, которое выберет клуб. Как тренеру мне проще оставить всех игроков. Я не готов сказать кому‑то: «Всё, спасибо, до свидания. Ты не готов к этому уровню».
Нам будет сложно решать большие задачи этим составом, нужно качественно усиливаться. Конкуренция на каждой позиции необходима. Но мы будем нацеливать ребят на самые высокие места», — сказал Игнашевич в эфире YouTube‑канала комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.
- 30 мая 2023
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