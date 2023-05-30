«Торино» предложил «Вест Хэму» € 8 млн за Влашича. Его покупали у ЦСКА за € 30 млн
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Итальянский «Торино» сделал предложение «Вест Хэму» по трансферу полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, «Торино» предложил «молотобойцам» € 8 млн за то, чтобы подписать Влашича на постоянной основе. Туринский клуб принял решение, что не будет выплачивать € 13 млн, которые прописаны в договоре аренды хорватского полузащитника в качестве суммы выкупа. Главный тренер «Торино» Иван Юрич настроен продолжать совместную работу с Влашичем.
25-летний Влашич сыграл за «Торино» 35 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них пятью голами и восемью результативными передачами. «Вест Хэм», которому принадлежит хорват, в 2021 году купил его у московского ЦСКА за € 30 млн.
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