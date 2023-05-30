«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором
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«Ливерпуль» официально объявил, что Йорг Шмадтке стал новым спортивным директором мерсисайдского клуба.
59-летний специалист ранее трудился в немецких «Ахене», «Кёльне», «Ганновере» и «Вольфсбурге». В «Ливерпуле» на посту спортивного директора он сменит Джулиана Уорда, который отработал в этой должности меньше года. К работе в мерсисайдском клубе немецкий специалист приступит 1 июня.
Во время карьеры футболиста Шмадтке, выступавший на позиции голкипера, представлял дюссельдорфскую «Фортуну», «Фрайбург», леверкузенский «Байер» и «Боруссию» Мёнхенгладбах.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заключит временный контракт с 59-летним немцем, по итогам которого будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
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