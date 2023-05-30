«Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит». Радимов — о перепалке Дзюбы с Овечкиным

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал перепалку между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и хоккеистом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлую пятницу Овечкин побывал на тренировочной базе московского «Динамо» в преддверии дерби с «Локомотивом». Нападающий бело-голубых Фёдор Смолов предложил Овечкину потолкаться с Дзюбой, на что хоккеист ответил: «А что с ним толкаться? Он слабенький».

Через несколько дней Артём Дзюба сообщил, что может «потолкаться с Овечкиным» и предложил ему это сделать, отметив, что «прощает» хоккеиста. Матч между «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой железнодорожников со счётом 4:2.