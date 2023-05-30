Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 1/8 финала

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 30 мая стартуют матчи стадии 1/8 финала. Завершится турнир 11 июня.
В 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные США, Новой Зеландии, Узбекистана, Израиля, Бразилии, Туниса, Колумбии, Словакии, Аргентины, Нигерии, Англии, Италии, Гамбии, Уругвая, Эквадора и Южной Кореи. Первый матч пройдёт 30 мая.
Расписание игр 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2023:
30 мая, вторник (время московское)
США — Новая Зеландия. 20:30
31 мая, среда
Узбекистан — Израиль. 00:00
Бразилия — Тунис. 20:30
Колумбия — Словакия. 20:30
1 июня, четверг
Аргентина — Нигерия. 00:00
Англия — Италия. 20:30
Гамбия — Уругвай. 20:30
2 июня, пятница
Эквадор — Южная Корея. 00:00
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021-м чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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