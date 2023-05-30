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Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 1/8 финала

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 30 мая стартуют матчи стадии 1/8 финала. Завершится турнир 11 июня.

В 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные США, Новой Зеландии, Узбекистана, Израиля, Бразилии, Туниса, Колумбии, Словакии, Аргентины, Нигерии, Англии, Италии, Гамбии, Уругвая, Эквадора и Южной Кореи. Первый матч пройдёт 30 мая.

Расписание игр 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2023:

30 мая, вторник (время московское)

США — Новая Зеландия. 20:30

31 мая, среда

Узбекистан — Израиль. 00:00

Бразилия — Тунис. 20:30

Колумбия — Словакия. 20:30

1 июня, четверг

Аргентина — Нигерия. 00:00

Англия — Италия. 20:30

Гамбия — Уругвай. 20:30

2 июня, пятница

Эквадор — Южная Корея. 00:00

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021-м чемпионат мира был отменён из-за пандемии.