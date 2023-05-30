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Генсек РФС Митрофанов высказался о решении не собирать игроков сборной России в июне

Генсек РФС Митрофанов высказался о решении не собирать игроков сборной России в июне
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал решение провести следующий сбор национальной команды России только осенью.

«У РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией.

У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня, но игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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