Алдонин: если сборной России не с кем играть, делать матчи посреди отпуска смысла не имеет

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что сборной России необязательно проводить товарищеские матчи летом.
«Я слышал версию по поводу игры с молодёжной сборной. Однако если это будет посреди отпуска, то такой матч может подождать. Игроки, получавшие нагрузку по чемпионату, могут отдохнуть. Перспектива международных турниров сейчас туманна.
Если сейчас не с кем играть, то нагнетать и делать матчи посреди отпуска особо смысла нет. Можно скорректировать и сделать матч в конце лета или в начале осени», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 июня в Москве должен был состояться матч между сборными России и Камеруна, однако африканская сторона отказалась от проведения встречи.
- 30 мая 2023
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