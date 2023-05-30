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«Это разумное решение». Карпин — об отмене июньского сбора сборной России

«Это разумное решение». Карпин — об отмене июньского сбора сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение РФС отменить июньский сбор национальной команды, назвав его разумным. Специалист отметил, что благодаря этому игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды. В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит слова Карпина ТАСС.

Ранее РФС объявил, что в следующий раз сборная России соберётся только осенью.

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