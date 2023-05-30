«Это разумное решение». Карпин — об отмене июньского сбора сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение РФС отменить июньский сбор национальной команды, назвав его разумным. Специалист отметил, что благодаря этому игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды. В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит слова Карпина ТАСС.

Ранее РФС объявил, что в следующий раз сборная России соберётся только осенью.