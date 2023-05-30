Президент ялтинского «Рубина»: сделаем всё, чтобы Ялта была в российской футбольной семье

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников заявил, что клуб будет делать всё, чтобы команда оказалась в российском футболе и участвовала в соревнованиях под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Мы по всем критериям сдали документы, сейчас идёт их обработка. У нас огромное желание участвовать в жизни РФС и ФНЛ. Будем делать всё, чтобы Ялта была в российской футбольной семье.
Нет ли какой‑то назначенной даты решения? Нет, но мы всегда на связи с нашим лицензиаром. Какие‑то моменты нам подсказывают, мы всё быстро исправляем. Мы же первый раз проходим данную процедуру. К нам прекрасно относятся и помогают. К тому же часть сотрудников уже прошли обучение по критериям РФС, а какая‑то часть продолжает обучение.
Арена у нас новая, нас лишь просили что‑то добавить, а не исправить. Во всех вопросах руководство стадиона и администрация города идут навстречу», — приводит слова Шапошникова «Матч ТВ».
- 30 мая 2023
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