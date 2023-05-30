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«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Ангбаном

«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Ангбаном
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Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном.

Новое соглашение «Сочи» с ивуарийским полузащитником рассчитано до 2026 года. Ангбан перешёл в российский клуб в июле 2021 года из французского «Метца». Сочинцы заплатили за ивуарийца € 4,1 млн.

26-летний Ангбан получил тяжёлую травму в начале текущего сезона, из-за чего провёл только семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Всего за «Сочи» Ангбан сыграл 36 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Предыдущий контракт ивуарийца с российской командой истекал в июне 2023 года.

«Сочи» занимает 10-е место в РПЛ в текущем сезоне с 38 набранными очками после 29 сыгранных матчей.

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