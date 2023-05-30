Российский футболист Короев раскрыл зарплаты в чемпионате Крыма
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Экс-футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что в чемпионате Крыма игроки могут заработать больше, чем во Второй лиге.
«Может кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят там больше, чем во Второй лиге. Сколько? В «Коломне» получал МРОТ – 13 тысяч рублей, а в «Севастополе» – 55–60 тысяч», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
В чемпионате Крыма Алан Короев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Севастополь» и «Океан» (Керчь).
Сейчас российский игрок представляет «Уттару» из чемпионата республики Бангладеш. Также Короев играл за киргизский клуб «Баткен» и некоторое время провёл в академии «Краснодара».
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