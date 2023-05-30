Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ахмата» Шелия сравнил Ташуева и Талалаева

Вратарь «Ахмата» Шелия сравнил Ташуева и Талалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия сравнил главного тренера грозненцев Сергея Ташуева с предыдущим наставником команды Андреем Талалаевым, который сейчас работает в подмосковных «Химках».

«Ташуев — противоположность Талалаева? Не сказать, что это прямо так. Есть моменты, в которых они пересекаются. Если говорить о рабочих моментах – это прессинг, который команда хочет использовать с первой секунды, изматывание, давление на соперника. Плюс-минус то же самое, что было у Талалаева. Но играем мы всё равно иначе, и это отражается на наших результатах. В остальном да, они вообще не похожи на друг друга», — приводит слова Шелии Metaratings.

При Ташуеве «Ахмат» поднялся на пятое место в чемпионате России. Грозненская команда добьётся лучшего результата в РПЛ в своей истории, если удержится на этой строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
Шелия: что, из-за того, что «Зенит» стал чемпионом, перестать выходить на поле и играть?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023