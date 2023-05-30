Вратарь «Ахмата» Шелия сравнил Ташуева и Талалаева

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия сравнил главного тренера грозненцев Сергея Ташуева с предыдущим наставником команды Андреем Талалаевым, который сейчас работает в подмосковных «Химках».
«Ташуев — противоположность Талалаева? Не сказать, что это прямо так. Есть моменты, в которых они пересекаются. Если говорить о рабочих моментах – это прессинг, который команда хочет использовать с первой секунды, изматывание, давление на соперника. Плюс-минус то же самое, что было у Талалаева. Но играем мы всё равно иначе, и это отражается на наших результатах. В остальном да, они вообще не похожи на друг друга», — приводит слова Шелии Metaratings.
При Ташуеве «Ахмат» поднялся на пятое место в чемпионате России. Грозненская команда добьётся лучшего результата в РПЛ в своей истории, если удержится на этой строчке турнирной таблицы.
- 30 мая 2023
-
16:23
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:37
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00