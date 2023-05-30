Вратарь «Ахмата» Шелия сравнил Ташуева и Талалаева

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия сравнил главного тренера грозненцев Сергея Ташуева с предыдущим наставником команды Андреем Талалаевым, который сейчас работает в подмосковных «Химках».

«Ташуев — противоположность Талалаева? Не сказать, что это прямо так. Есть моменты, в которых они пересекаются. Если говорить о рабочих моментах – это прессинг, который команда хочет использовать с первой секунды, изматывание, давление на соперника. Плюс-минус то же самое, что было у Талалаева. Но играем мы всё равно иначе, и это отражается на наших результатах. В остальном да, они вообще не похожи на друг друга», — приводит слова Шелии Metaratings.

При Ташуеве «Ахмат» поднялся на пятое место в чемпионате России. Грозненская команда добьётся лучшего результата в РПЛ в своей истории, если удержится на этой строчке турнирной таблицы.