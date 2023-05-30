Юрий Сёмин: в гонке за второе место всё зависит от матча ЦСКА и «Ростова»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от развязки в гонке за второе место Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«В гонке за второе место всё зависит от матча ЦСКА и «Ростова». Кто выиграет эту встречу, тот и будет серебряным призёром. Каждая игра важна, но эта — очень. Я не пойду на этот матч. Обеим командам эта игра позволит подвести итог работы за весь сезон.

Не знаю, на что надо надеяться «Спартаку», чтобы стать вторым. Всё в руках ЦСКА и «Ростова». Но в футболе всякое бывает, поэтому могут быть и сюрпризы. Думаю, ЦСКА — фаворит в матче с ростовчанами, потому что они играют дома», – цитирует Сёмина Metaratings.ru.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» отстаёт от армейцев на два очка. Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве 3 июня. В параллельной встрече «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов».