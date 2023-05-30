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Андрей Аршавин прокомментировал решение не собирать игроков сборной России в июне

Андрей Аршавин прокомментировал решение не собирать игроков сборной России в июне
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Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель генерального директора сине-бело-голубых Андрей Аршавин рассказал, как относится к принятому Российским футбольным союзом (РФС) решению не проводить тренировочный сбор сборной России этим летом.

«Думаю, что тут не может быть правильного и неправильного решения. Оба соперника отказались, поэтому сборы проводить нет смысла — в итоге решили отменить. У каждого в своей команде будет возможность спокойно подготовиться к новому сезону», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

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