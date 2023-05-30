Джикия: сегодня пересматривал видео с победы «Спартака» в Кубке — исторический момент

Защитник и капитан «Спартака» Георгия Джикия вспомнил о прошлогодней победе красно-белых в Кубке России.
«Вчера был год после победы «Спартака» в Кубке? Честно, сегодня пересматривал видео — исторический момент. Всегда очень приятно вспоминать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В финале Кубка России в сезоне-2021/2022 «Спартак» встречался с московским «Динамо». Победу одержали красно-белые (2:1) благодаря голам Александра Соболева и Квинси Промеса. За бело-голубых отличился Арсен Захарян.
Для «Спартака» Кубок России стал первым выигранным трофеем за последние пять лет. В нынешнем сезоне красно-белых из розыгрыша Кубка России выбил «Акрон» (Тольятти).
Георгия Джикия в этом сезоне провёл 22 матча за «Спартак» в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.
- 30 мая 2023
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