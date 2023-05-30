Марко Николич не возглавит «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не займёт пост наставника «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, сербский специалист подпишет однолетний контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».
Николич находится в статусе безработного после того, как покинул «Локомотив» в октябре 2021 года. С железнодорожниками сербский тренер выиграл Кубок России.
Слухи о назначении Николича в «Динамо» появились после увольнения бело-голубыми Славиши Йокановича, который работал с московской командой в текущем сезоне. Временно исполняющим обязанности главного тренера динамовцев стал Павел Алтапов.
Сам Николич ранее заявлял, что в ближайшее время вернётся к тренерской деятельности.
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