Марко Николич не возглавит «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не займёт пост наставника «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, сербский специалист подпишет однолетний контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Николич находится в статусе безработного после того, как покинул «Локомотив» в октябре 2021 года. С железнодорожниками сербский тренер выиграл Кубок России.

Слухи о назначении Николича в «Динамо» появились после увольнения бело-голубыми Славиши Йокановича, который работал с московской командой в текущем сезоне. Временно исполняющим обязанности главного тренера динамовцев стал Павел Алтапов.

Сам Николич ранее заявлял, что в ближайшее время вернётся к тренерской деятельности.