Сенников: будет правильно, если после финала Кубка игроки сборной разойдутся в отпуск
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Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что сборная России не будет проводить тренировочные сборы в июне.
«Сейчас правильно сделали, что отменили сборы. Заканчивается длинный сезон. Будет правильно, если после финала Кубка России и до него все игроки разойдутся в отпуск. С играми за сборную получилось бы, что некоторые футболисты ушли в отпуск в конце июня.
Если бы игры сборной были официальными, то их стоило бы проводить. Но так как речь идёт о товарищеских играх, то правильно, что в данной ситуации их нет. Ситуация с тем, что сборные отказываются с нами играть, меня вообще не расстраивает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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