Стали известны подробности трагедии на стадионе в Ростове-на-Дону

Появились новые подробности обрушения трибуны на стадионе на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону, сообщает телеграм-канал Don Mash.

В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.