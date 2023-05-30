Стали известны подробности трагедии на стадионе в Ростове-на-Дону
Поделиться
Появились новые подробности обрушения трибуны на стадионе на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону, сообщает телеграм-канал Don Mash.
В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.
Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.
Комментарии
- 30 мая 2023
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
16:50
-
16:38
-
16:36
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:21
Партнерский контент