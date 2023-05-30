Появилось видео с места трагедии на стадионе в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места трагедии, которая произошла на небольшом стадионе в Ростове-на-Дону во время футбольного матча.

Первоначально появилась информация, что на гребном канале «Дон» пострадали девять человек. Из них — двое взрослых (мужчина и женщина), а также семь школьников. Позже число пострадавших выросло до 10. Один человек погиб.

В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.